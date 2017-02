easyconsult macht CRM-Erfolg messbar

Der Wiener CRM-Experte easyconsult zeigt auf, wonach viele Kunden fragen: die Messbarkeit von CRM. Es ist kein Geheimnis mehr, dass Kundenbeziehungsmanagement sinnvoll ist, aber wie effizient ist es tatsächlich? "Wir legen die Zahlen auf den Tisch", sagt easyconsult-Gesellschafter Stephan Salinger, der enorme Einsparungspotentiale sieht: "Beispielsweise konnten wir bei einem großen Industrieunternehmen eine Reduktion von mehr als 180 Arbeitstagen im Jahr an Datenpflege in Excellisten erreichen." Die Identifikation von Kennzahlen, die gemeinsam mit dem Kunden festgelegt werden, dient hierbei als Basis.

Im CRM-Bereich wird viel verschenkt – so steckt in der Vertriebsorganisation von Unternehmen oft wertvolles Wissen und Potential, das häufig trotz eines professionellen Customer-Relationship-Managements unzureichend genutzt wird. Der CRM-Berater easyconsult hat es sich auf die Fahnen geschrieben, hier Transparenz einzuführen. Bildlich gesprochen geht es nicht nur darum Schmerzen zu beseitigen, also Probleme zu lösen, sondern vor allem auch darum Potentiale zu identifizieren und zu heben. Die oft fehlende Dokumentation von Kontakten sowie der Verlust von Wissen und Zeit, etwa im Fall eines Mitarbeiterabgangs, zählen dabei zu den klassischen Problemen. Hier könnte meist viel Zeit und Geld eingespart werden. Das ganze Unternehmen, und nicht nur einzelne Akteure, sollte einen zentralen, transparenten und einheitlichen Blick auf jeden Interessenten, Kontakt und Kunden haben können.

KPIs festlegen und nachverfolgen

"So wie man sich vor einer Bergtour entscheiden muss, welcher Gipfel erklommen werden soll, gilt es in einem CRM-Projekt klare Ziele zu setzen. Das ist die Grundlage für die Erfolgsmessung", erklärt Salinger, der CRM nicht als Selbstzweck sieht. Sind die Probleme einmal identifiziert, geht es an die Festlegung der KPIs (Key Performance Indicators). Sinnvoll ist es, beispielsweise die Anzahl der Kaufkunden ohne Kontaktperson, die durchschnittliche Anzahl an dokumentierten Besuchsberichten pro Tag, sowie die offenen (nicht nachverfolgten) Angebote festzuhalten und zu tracken.