Software AG spürt Transaktionsprobleme in IT-Systemen auf

Die Software AG hat die Verfügbarkeit von webMethods Insight Enterprise Edition bekannt gegeben. Es handelt sich dabei um ein neues Angebot, das umfassende Erkenntnisse zum Geschäftsbetrieb und zu den IT-Systemen von Unternehmen liefern soll, indem es den Lebenszyklus verteilter Anwendungen vom Entwurf bis zur Laufzeit überprüft, Erkenntnise zur Ausführung liefert und die Steuerung dieser Anwendungen ermöglicht. Dank webMethods Insight Enterprise Edition geht der Software AG zufolge in einer heterogenen Umgebung, bestehend aus Standard- oder kundenspezifischen Anwendungen, Legacy-Systemen und Datenbanken, keine einzige wichtige Transaktion mehr verloren.

Komplexe Systeme webMethods Insight Enterprise Edition unterstützt die unternehmensweite Zusammenarbeit von IT-Experten, die damit gemeinsam Probleme und Ausnahmen, die zu einer Unterbrechung von Geschäftstransaktionen führen würden, aufspüren, untersuchen, beheben und für die Zukunft ausschließen können. Eine Geschäftstransaktion besteht in der Regel aus mehreren Schritten und durchläuft unterschiedliche kundenspezifische und Standardanwendungen, Middleware-Systeme und Datenbanken. Selbst wenn jedes dieser Systeme fehlerfrei arbeitet, kann die Geschäftstransaktion fehlschlagen. Die Nutzung von Technologien wie Integration-Broker, ESBs, Geschäftsprozessmanagement-Systemen, SOA, Cloud Computing oder Analysesoftware erhöht die Komplexität einer Geschäftstransaktion weiter. Damit steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass zusätzliche Probleme oder Ausfälle auftreten.

webMethods Insight Enterprise Edition ergänzt Anwendungsmanagement-Tools, die viele Fehlertypen, die im Zusammenhang mit Geschäftstransaktionen auftreten, nicht eingrenzen oder verhindern können. Dazu zählen etwa Ausnahmen (wie eine unerkannte ungültige Dateneingabe), auf eine bestimmte Situation bezogene Probleme (die zum Beispiel nur einen bestimmten Kunden, Partner oder Kanal betreffen) oder blockierte Prozesse. Daüber hinaus stellt webMethods Insight Enterprise Edition laut Software AG proaktiv die Zuverlässigkeit von Transaktionen sicher: beginnend in der Phase der Anwendungsentwicklung, um Services zu erstellen, die nicht schon in der QA-Umgebung durchfallen, und weiter im Rahmen von Performance-Tests und in der Produktion.