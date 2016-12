Gartner: Nachfrage nach AI wird enorm ansteigen

Intelligente Maschinen sollen bis zum Jahr 2021 Mainstream werden, prophezeit der Marktforscher. Rund 30 Prozent der großen Unternehmen sollen sie dann im Einsatz haben. Dies schaffe Bedarf für neue Dienstleister in diesem Bereich.

AI bietet neue Chancen für Service-Dienstleister © Pixabay

Die Ausgaben für Smart Maschine C & SI Services sollen laut Gartner von 451 Mio. USD heuer auf fast 29 Mrd. USD im Jahr 2021 wachsen. Laut Gartner umfasst dies Technologien wie Cognitive Computing, künstliche Intelligenz (KI), intelligente Automatisierung, maschinelles Lernen und Deep Learning.

Daraus ergeben sich zahlreiche Möglichkeiten für Beratung und Systemintegration (C & SI). Dienstleister können strategisches Design, Training der intelligenten Maschinen, Bereitstellung und kontinuierliche Weiterentwicklung anbieten.

"Der Einsatz von intelligenten Maschinen in Unternehmen kann ein Game Changer werden", so Gartners Research Vice President, Susan Tan.

"Intelligente Maschinen werden zutiefst die Art und Weise der Arbeit verändern, und wie Wert geschaffen wird. Von dynamischen Preismodellen und Betrugserkennung, über vorausschauende Kriminalistik und Robotics haben intelligente Maschinen eine breite Anwendbarkeit in allen Branchen".

Die Investitionen sollen rund eine Dekade umfassen, was eine langfristige Chance für Service-Anbieter bedeute, so Tan. "Für Service Provider bieten intelligente Maschinen die Möglichkeit, Unternehmen bei der Beurteilung, Auswahl, Implementierung, und Mitarbeiterauswahl zu unterstützen".

Laut Tan wird sich das Spektrum von Sub-Technologien intelligenter Maschinen unterschiedlich schnell entwickeln. Zwischen 2020 und 2025 soll aber die Mehrheit dieser Technologien im Mainstream ankommen.

Im Verlauf der Zeit werde das steigende Angebot im AI-Markt zu geringeren Kosten und Aufwänden bei der Implementierung führen. "Langfristig werden intelligente Maschinen fester Bestandteil im im Werkzeugkasten von C & SI und Service-Providern sein und in Diensten der nächsten Generation gefunden werden", so Tan.

*) James Henderson ist Redakteur bei ARNnet