Gastkommentar: Digitale Transformation und was uns 2017 bewegt

Gute Vorsätze, viele Pläne, Vorgaben, Erwartungen: Das Neue Jahr hat begonnen. Sind die Herausforderungen für Unternehmen größer als in den Jahren davor?

Wolfgang Mayer ist Österreich-Geschäftsführer voin Citrix. © Citrix

Auf jeden Fall! Denn die sogenannte Digitale Transformation hat noch einmal an Tempo zugelegt und wer mithalten will, muss gut gerüstet sein. Die Cloud ist nach wie vor zentrales Thema in der Diskussion rund um die digitale Transformation. Für Citrix bringt 2017 drei wesentliche Milestones, die es uns ermöglichen, gemeinsam mit und für Unternehmen ihre Herausforderungen optimal zu meistern:



Der Future Workplace wird noch wichtiger

Sichere Lösungen für den Arbeitsplatz der Zukunft überzeugen einerseits die Teammitglieder, steigern andererseits nachweislich die Effizienz und Leistungsfähigkeit der Unternehmen. Wichtig: Der Faktor Security spielt eine große Rolle. Aber: Wer den modernen Arbeitsplatz intelligent plant, gewinnt!



Networking

Geschäftsprozesse werden dank innovativer Anwendungen schneller, flexibler und effizienter: Die IT-Infrastruktur muss dabei aber mithalten können. Im Netzwerkbereich kommen dabei vor allem drei große Herausforderungen auf Unternehmen zu. Eine entsprechende Security-Architektur ermöglicht Unternehmen jeder Größe völlig neue Wege und Lösungen in der Kommunikation mit ihren Lieferanten, Partnern und Kunden.



Starke Partner

Die Partnerschaft mit Microsoft unterstützt den cloud first-Gedanken vieler Unternehmen: Mit maßgeschneiderten Angeboten begleiten Citrix und Microsoft Kunden und Partner auf dem Weg in die Cloud, egal ob die IT-Infrastruktur on premise behalten wird oder man auf Public oder Hybrid Cloud Deployments umstellt. Egal, ob alles auf einmal in die Cloud transformiert wird oder nur eine einzelne App in der Cloud sein soll – gemeinsam finden wir die geeignete Plattform oder Dienste, die Unternehmen dafür brauchen.

*Der Autor Wolfgang Mayer ist Österreich-Geschäftsführer von Citrix.