SAP stellt SAP S/4HANA Cloud vor

SAP hat neue Erweiterungen für SAP S/4HANA Cloud und die Roadmap für weitere Innovationen vorgestellt.

An der New Yorker Börse wurden im Rahmen des SAP Capital Market Days neue Erweiterungen für SAP S/4HANA Cloud vorgestellt. © SAP

Die cloudbasierte ERP-Suite nutzt eine neue Architektur für In-Memory-Technologie und bietet kontextbezogene Analysen, einen digitalen Assistenten, maschinelles Lernen und die Benutzeroberfläche SAP Fiori. Kunden seien damit in der Lage, Geschäftsprozesse und -modelle im Handumdrehen anzupassen und anhand von Echtzeitinformationen Entscheidungen zu treffen. Dies wurde auf dem SAP Capital Markets Day an der New Yorker Börse angekündigt, wo SAP-Führungskräfte die Strategie und Innovationen des Unternehmens präsentierten.



SAP S/4HANA Cloud enthält schnell aktivierbare Funktionen für digitale Geschäftsprozesse in verschiedenen Branchen und Unternehmensbereichen. Diese profitierten durch eine zügige Implementierung und Wertschöpfung sowie geringere Einstiegskosten. Das Marktforschungsinstitut IDC prognostiziert, dass der Markt für Cloud-Geschäftsanwendungen jährlich um 17 Prozent wachsen und das Marktvolumen dieses Segments zwischen 2015 und 2020 von 47,4 Mrd. US-Dollar auf 103,9 Mrd. US-Dollar steigen wird.



"Vor über vierzig Jahren hat SAP das ERP der ersten Generation erfunden“, sagt Darren Roos, President von SAP S/4HANA Cloud. „Als Marktführer entwickelten wir später zusammen mit anderen neuen Cloud-Anbietern die erste ERP-Cloud-Lösung. Während viele Cloud-Anbieter technisch dort stehengeblieben sind, hat SAP in das Cloud-ERP der nächsten Generation investiert. SAP S/4HANA Cloud nutzt die neue Architektur und technische Innovationen. Zusammen mit unserem Prozess-Know-how bereitet es den Weg für eine ganz neue Generation von intelligenten ERP-Systemen in der Cloud."



Intelligenz, Echtzeit, Integration

Mit der Plattform SAP HANA sollen Unternehmen in Echtzeit einen Überblick über sämtliche Prozesse gewinnen. SAP S/4HANA Cloud bildet hierbei den digitalen Kern und lässt sich in das gesamte SAP-Portfolio integrieren. Beispiele dafür sind die SAP-SuccessFactors-Lösungen für das Personalmanagement, SAP-Ariba-Lösungen zur Beschaffung, SAP-Hybris-Lösungen für Customer Engagement and Commerce, Concur-Lösungen für das Reise- und Reisekostenmanagement und SAP-Fieldglass-Lösungen zur Beschaffung von Dienstleistungen und zur Steuerung externer Mitarbeiter.



Das neue Release von SAP S/4HANA Cloud erlaube Kunden, ihre digitale Transformation zu beschleunigen und durch mehr Transparenz, Automatisierung und Qualität Geschäftsprozesse effizienter zu gestalten. Die ERP-Suite für die Cloud besteht unter anderem aus:

• SAP S/4HANA Professional Services Cloud: ermöglicht ein durchgängiges Projektmanagement

•SAP S/4HANA Finance Cloud: eine benutzerfreundliche, moderne Finanzlösung mit Funktionen für Beschaffung und Auftragsmanagement zur Unterstützung von Großunternehmen und Tochtergesellschaften

• SAP S/4HANA Enterprise Management Cloud: kombiniert Funktionen für Dienstleistungen und Finanzwesen für die umfassende Abbildung von



Geschäftsprozessen in Echtzeit

"Als Unternehmen haben wir erkannt, dass wir nur mit einer erstklassigen ERP-Lösung weiter wachsen können", sagte Bob Barton, Chief Financial Officer von MOD Pizza, einer Pizza-Restaurantkette mit über 200 Filialen und mehr als 4.000 Mitarbeitern. 2015 ist MOD Pizza um 220 Prozent gewachsen; das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Technomic hat MOD als die am schnellsten wachsende Restaurantkette in den USA eingestuft. "Mit SAP S/4HANA Cloud verfügen wir über eine stabile, skalierbare Plattform, die uns einheitliche Daten über den Geschäftsbetrieb, unsere Mitarbeiter bietet und den Echtzeitzugriff auf zuverlässige sowie aussagekräftige Informationen ermöglicht."