Mit einem Perforex Bearbeitungszentrum laufen alle Bearbeitungen wie Bohren, Gewindeschneiden oder Fräsen vollautomatisch ab. Durch das Angebot der eigenen Bearbeitungsmaschine in Wien kann Rittal seine Services entlang der gesamten Wertschöpfungskette für den Kunden in der Praxis einsetzen.

Regelmäßig gewartete Klimageräte sind wesentlich effizienter und länger in Betrieb. Zusätzlich schreibt der Gesetzgeber eine regelmäßige Überprüfung und deren Dokumentationen inkl. Prüfbuch vor. Als Anlagenbetreiber kann man diese Pflicht an Dritte weitergeben. Als konzessionierter Betrieb übernimmt Rittal das für seine Kunden. Bei Rittal beginnt der Service aber nicht erst mit der Wartung, sondern bereits bei der Projektierung. Mit der Software RiTherm kann der benötigten Klimatisierungsbedarf berechnet und dementsprechend projektiert werden.

Für Reparaturen und Wartung von Rittal Klimalösungen sind die unternehmenseigenen Rittal-Servicebusse in ganz Österreich unterwegs. Mit an Bord dieser mobilen Kältewerkstätten: eine Vielzahl an Werkzeugen und Ersatzteilen sowie ein Vorrat an Stickstoff und Kältemittel. Damit können die Servicetechniker sämtliche Reparaturen und Wartungsarbeiten von Klimageräten vor Ort durchführen. Die Reparaturen erfolgen dabei zu 98 Prozent innerhalb eines einzigen Service-Besuches (One-Stop-Repair). Neben einer Beurteilung des Allgemeinzustandes erfolgt bei allen Geräten auch die Innenreinigung. Am Ende wird der ganze Vorgang mit einer Prüfliste und einer Prüfplakette abgeschlossen. Mit Hilfe der regelmäßigen Checks können die Geräte effizienter arbeiten und die Lebensdauer erhöht werden.