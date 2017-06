Die kombinierten Kräfte der Tech Data und der Technology Solutions sorgten branchenweit für großes Aufsehen, und dieses Interesse war auch auf dem Technology Day deutlich spürbar. Schon um 16:00 Uhr konnten wir uns über 500 Besucher freuen. Die Besucherzahl sollte im Laufe des Events rekordverdächtig getoppt werden! Die entspannte Stimmung hier gab uns die Möglichkeit, mit vielen Partnern über die gemeinsamen Möglichkeiten und Perspektiven der "Winning Combination" zu sprechen", so Thomas Seyfried, der für die Bereiche TD Azlan & Technology Solutions verantwortlich zeichnet.

Der Keynote Speaker Dr. Roman Szeliga, Facharzt für Innere Medizin und ehemals Topmanager eines großen Pharmakonzerns, sorgte mit seiner "Morbus Digitalis" betitelten Rede für überraschende Einsichten beim Publikum. Als Mitbegründer der "CliniClowns" und Österreichischer Staatsmeister der Zauberkunst konnte er eine in jeder Hinsicht bewegende Keynote abliefern.

Wer hören wollte, wie tonangebende Hersteller Stand und Perspektiven im ITK-Umfeld interpretieren, wurde im Workshopteil des TD Technology Days fündig. Aus einem modularen Baukasten vielfältiger Präsentationen konnte sich jeder Besucher aussuchen, was für ihn und sein Business besonders interessant ist. So konnten sich alle Interessenten an einem Nachmittag effizient und unterhaltsam auf "den neuesten Stand der Dinge im ITK-Fachhandelsbereich" bringen lassen.