Nagarro startet Workshops "free of charge"

Mit kostenfreien Workshops adressiert das internationale IT-Unternehmen Nagarro CIOs, die innovative Ansätze für ihr Business suchen.

Derzeit sind fünf Workshops zu Digitalisierungsthemen wie IoT, Innovationsdesign, Chatbots buchbar. © Nagarro

Nagarro spricht mit dem kostenlosen Workshop-Angebot Unternehmen mit Innovationswunsch an, die sich über aktuelle Technologietrends und Best Practices informieren wollen. "Die Erkenntnis, dass Veränderung passieren muss ist hier meist schon vorhanden. Es geht in den Workshops darum, Business-Strategien aus IT-Sicht zu interpretieren und Ideenfenster aufzustoßen", so die Nagarro Experten.



In den 3-5 stündigen Workshop-Sessions werden Anwendungsbeispiele, Trends und Technologien aus dem internationalen Erfahrungsschatz des Nagarro Konzerns präsentiert. Use Cases kommen etwa aus den Bereichen Finanzwesen, Telekommunikation, Transport & Logistik, Fertigungsindustrie, Retail u.v.m. Interessenten können derzeit aus den fünf Workshopthemen Industrial IoT, Service Chatbots, Cloud Migration, Assisted Reality und Innovation Thinking wählen. Das Themenangebot der Workshops soll laufend erweitert werden.



Für die Workshops integriert Nagarro das ohnehin zum Business gehörende Innovationswissen mit Branchenerfahrung und einem Methodenkoffer, der rasch zu Ergebnissen führt: "Neue Herausforderungen lassen sich nicht nach alten Mustern lösen. In unseren Workshops wollen wir auch zu agilen Methoden inspirieren ", erklären die Nagarro Austria Experten. Darüber hinaus versucht Nagarro mit dieser Initiative auch Vorreiter aus den unterschiedlichen Branchen und Unternehmen zu vernetzen und einen aktiven "Innovationsaustausch" zu forcieren.

Interessenten können online unter http://www.nagarro.com/at-cloud-workshops oder per eMail an office.at@nagarro.com eine Workshop-Anfrage senden. Für kleinere Unternehmen werden auf Anfrage auch Do-it-yourself Workshop-Anleitungen und Arbeitsmappen bereitgestellt.