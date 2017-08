Ein Leser fragt im interaktiven Karriere-Ratgeber: "Als Projektleiter in einem mittelständischen Unternehmen aus dem Bereich Software­entwicklung verfolge ich mit großem Interesse die Diskussionen rund um die Anforderungen und Fähigkeiten, die die Digitalisierung an Mitarbeiter stellt. Worauf müssen Unternehmen und Mitarbeiter sich in den kommenden Jahren einstellen, wo liegen Ihrer Ansicht nach Risiken und Chancen der Digitalisierung?"