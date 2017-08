Diejenigen Unternehmen, welche die Migration auf Windows 10 noch nicht in die Wege geleitet haben, werden diese voraussichtlich im nächsten Jahr in Angriff nehmen. Für diesen Schritt spricht eine Vielzahl an Gründen. So unterstützt Microsoft Betriebssysteme, welche älter als Windows 7 sind nicht mehr und es bestehen beträchtliche Sicherheitsbedenken bei älteren Windows-Systemen. Gleichzeitig erlaubt der Wechsel auf Windows 10 die Nutzung neuer Anwendungen, die für Unternehmen zweifelsohne in operativen Verbesserungen und einer höheren Produktivität resultieren werden.