Die digitale Transformation stellt Unternehmen vor immer neue Herausforderungen, denn der technische Fortschritt erfordert eine fortwährende Anpassung der Geschäftsprozesse. Zugleich sind auch die Erwartungen von Kunden und Fachabteilungen in die Höhe geschnellt. Sie erwarten, dass neue Anwendungen oder Funktionen binnen kürzester Zeit bereitstehen.

Da Microservices klar voneinander abgegrenzt sind, lassen sie sich einzeln bereitstellen und problemlos austauschen. Wird ein einzelner Service verändert, bleiben die Verfügbarkeit und die Funktionalität anderer Services davon unberührt. So sind regelmäßige Updates einzelner Funktionalitäten möglich, ohne dass die gesamte Anwendung aktualisiert werden muss. Im Ergebnis entstehen Anwendungen, die sich im stetigen Fluss befinden. Über fortwährende Verbesserungen einzelner Komponenten bleibt sichergestellt, dass sie neuen Anforderungen stets gewachsen sind.

Container bilden die Basis Als technische Basis der Microservices dienen Linux-Container wie Docker. Docker-Container enthalten den Microservice und die für sein Funktionieren erforderliche Laufzeitumgebung. So wird eine Ausführung in einem isolierten Prozessraum möglich. Konflikte mit anderen Microservices und Anwendungen können auf diese Weise effektiv ausgeschlossen werden.

Die Verpackung in einen Container sorgt außerdem dafür, dass die Anwendungen portabler und mobiler werden. Um sie auf Entwicklungs-, Test-, Produktions- oder Cloud-Umgebungen zu übertragen und auszuführen, ist keine Anpassung oder Installation mehr nötig. Zudem schonen Container die System-Ressourcen, zum Beispiel den Speicher. Denn sie bringen im Gegensatz zu Hypervisor-basierten Virtualisierungslösungen kein Gast-Betriebssystem mit, sondern lassen sich direkt auf dem Host-Betriebssystem ausführen.

Umwälzung der IT-Organisation Microservices sind zunächst einmal ein rein technisches Thema. Die Einführung im Unternehmen hat aber sehr schnell auch Auswirkungen auf Menschen und Prozesse – die gesamte IT-Organisation erfährt eine Umwälzung. Die neue Architektur beendet die oftmals seit Jahrzehnten praktizierte Bereitstellung von Anwendungen in festen Release-Zyklen.

Insbesondere Entwickler müssen ihre Arbeitsweise ändern: Sie organisieren sich jetzt in kleineren Teams und tragen über den gesamten Service-Lifecycle ihres Codes die volle Verantwortung. Somit müssen sie sich nicht mehr nur mit der Entwicklung auseinandersetzen, sondern auch mit Test und IT-Betrieb. Sie sorgen dafür, dass kleinere Funktionserweiterungen schnell in Produktion gehen, und sie erhalten noch während des Programmierens über automatische Tests schnelles Feedback über mögliche Fehler. Es handelt sich also um eine Umsetzung von DevOps-Methoden, die darauf abzielen, Entwicklung und IT-Betrieb enger zu verzahnen.