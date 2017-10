Cloud-basierte Ansätze kommen diesen hohen Anforderungen bestens entgegen. Denn: Heute muss niemand mehr Lösungen kaufen, die das Unternehmen nur zum Teil nutzt oder durch die man sich ewig an einen Anbieter bindet. Flexibilität, Skalierbarkeit und zentrale Kontrolle samt Monitoring und Performance-Analyse machen moderne Infrastrukturen aus. Und diese zeitgemäßen Lösungen sind heute schnell umzusetzen und flexibel anzuwenden. Als zentrale Lösung für viele IT-Probleme sehen wir sichere, zentral zu verwaltende digitale Arbeitsplätze. Funktionen wie Single-Sign-On Zugriffskontrolle über alle On-Premise und Cloud-Systeme hinweg, übergreifendes Monitoring, maximale Sicherheit für alle mobilen Endgeräte und Anwendungen, zentrales Unternehmens-Filesharing und eine zentrale Übersicht über gespeicherte Daten gehören hier selbstverständlich dazu. Das gilt für Unternehmen mit 10 Arbeitsplätzen genauso wie für solche mit 500 Arbeitsplätzen. Die richtige IT-Infrastruktur zählt zu den wichtigsten Grundlagen, um wettbewerbsfähig bleiben zu können. Wer diesen Faktor berücksichtigt, startet mit der passenden Infrastruktur ins Zeitalter der Digitalen Transformation. Und ist vielen anderen mitunter einen entscheidenden Schritt voraus!

Sicherheit bleibt weiterhin eine der größten Herausforderungen für Unternehmen: Mehr Endpunkte, Orte, Geräte, Netzwerke und Clouds sollen gesteuert und gesichert werden, ohne dabei die Mitarbeiter in ihrer Produktivität zu hindern. Das volle Potenzial ihrer Teams können Unternehmen nur dann abrufen, wenn sie ihnen ermöglichen, von überall und jederzeit sicher auf Dokumente und Anwendungen zuzugreifen und sie miteinander produktiv arbeiten zu lassen. Flexible Arbeitsumgebungen bieten viele Vorteile, jedoch nimmt mit jedem externen Zugriff auf das Unternehmensnetzwerk das Gefahrenpotenzial stetig zu. Die Anforderungen an IT-Sicherheit und Datenschutz steigen enorm.

Die Schatten-IT ist eine der größten Herausforderungen für die IT-Branche, einer der größten Risikofaktoren für sichere IT ist der Mensch.: In einer Umfrage von Citrix und dem Ponemon Institute Anfang 2017 gaben 66 Prozent der IT-Verantwortlichen an, dass ihre bestehenden Sicherheitslösungen nicht geeignet seien, die ständig zunehmenden Gefahren durch Cyberkriminalität abzuwehren. 60 Prozent verfügen nicht über eine Sicherheitsstrategie für mobile Endgeräte, die ihre Mitarbeiter ohne ihr Wissen im Netzwerk betreiben. Zahlen, die IT-Verantwortliche schlecht schlafen lassen.

Die 7 Schritte für mehr IT-Sicherheit

1. Kontextbasierte Zugriffskontrolle für Nutzer mit Multifaktor-Authentifizierung, Identitätsprüfung von Endgerät und Nutzer sowie gruppenbasierte Berechtigungen.

2. Netzwerksegmentierung mit zentral verwalteten und getrennten Netzwerkbereichen für Mitarbeiter- und Kunden-WLANs sowie VPN.

3. Verschlüsselung und Bandbreitenbegrenzung für optimale Lastverteilung im Netzwerk und Gewährleistung hoher Verfügbarkeit geschäftskritischer Anwendungen.

4. Zentrale Verwaltung erlaubter Apps, Schutz gegen Angriffe auf Anwendungsebene und Betrieb von mobilen Apps in abgesicherten Umgebungen (Containern).

5. Zentralisierung sensibler Daten hinter Firewalls, Separation von Daten auf mobilen Endgeräten.

6. Bereitstellung von sicheren Anwendungen für die Zusammenarbeit interner und externer Mitarbeiter.

7. Verbesserung der Netzwerkanalyse in Echtzeit, Monitoring aller Benutzeraktivitäten und Werkzeuge für Überwachung und Einhaltung der Compliance-Anforderungen.

*Der Autor Wolfgang Mayer ist Country Manager bei Citrix Österreich.