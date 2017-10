Deloitte startet digitale Agentur in Österreich

Deloitte Österreich baut sein Leistungsspektrum aus. Ab Oktober 2017 werden Services im Bereich Digitalisierung unter Deloitte Digital gebündelt.

Werner Kolarik, Mikhail Arshinskiy und Marcus Riedler © Deloitte

Deloitte Digital verbindet Strategieberatung mit technischer Umsetzung sowie kreativen Lösungsansätzen. Kunden weltweit werden dadurch bereits bei der digitalen Weiterentwicklung des gesamten Unternehmens unterstützt. Mit Oktober 2017 ist Deloitte Digital auch in Österreich vertreten.



"Digitalisierung ist ein zentrales Zukunftsthema, das auch vor Österreich nicht Halt macht. Deshalb ist es nur logisch, dass wir unser Leistungsportfolio dahingehend erweitern. So können wir unsere Kunden optimal auf die digitalen Herausforderungen vorbereiten", betont Werner Kolarik, Partner bei Deloitte Österreich.



Digitaler Rundum-Support aus einer Hand

Bei Deloitte Digital Österreich unterstützt das Team um Mikhail Arshinskiy, Werner Kolarik und Marcus Riedler künftig Kunden aus allen Branchen dabei, Geschäftsmodelle und -prozesse an den digitalen Alltag zu adaptieren. "Deloitte Digital verbindet Strategieberatung mit technischen sowie kreativen Lösungsansätzen und sorgt für den Vorsprung unserer Kunden im digitalen Wandel. Wir realisieren ihre digitalen Ziele durch Design und Implementierung von Softwareprodukten – von Prototypen bis hin zu vollintegrierten Softwarelösungen", so Mikhail Arshinskiy, Director bei Deloitte Österreich.



Die Etablierung von Deloitte Digital trägt der zunehmenden Digitalisierung der österreichischen Wirtschaft Rechnung. Neben Strategie und Umsetzung bietet der integrative One-Stop-Shop künftig auch Services auf Kundenebene. "Wir unterstützen Unternehmen bei der Einführung kundenzentrierter Software-Plattformen wie beispielsweise Salesforce", erklärt Marcus Riedler, Director bei Deloitte Österreich. "Dieser Full-Service-Ansatz gewährleistet dem Kunden eine konstante, qualitativ hochwertige Unterstützung für sein Unternehmen."