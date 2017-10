it-novum übernimmt ECM-Geschäft von Westernacher Solutions AG

it-novum hat zum 1. Oktober den Geschäftsbereich Enterprise Content Management (ECM) der Westernacher Solutions AG übernommen. Damit wird das IT-Beratungsunternehmen zum größten Anbieter von Alfresco-Dienstleistungen sowie -Lösungen in Europa.

Michael Kienle ist Geschäftsführer von it-novum. © it-novum

Die Akquisition umfasst alle Produkte, Mitarbeiter und Kunden des ECM-Bereichs der Westernacher Solutions AG. Durch die Akquisition festigt it-novum seine Position als führender Lösungsanbieter für die Digitalisierung von Informationen und Prozessen im Unternehmen. Gleichzeitig wird it-novum zu einem der wichtigsten Partner von Alfresco. Damit manifestiert das IT-Beratungshaus seine herausragende Position als Komplettanbieter für Alfresco-Dienstleistungen. Die Akquisition erfolgt in beiderseitigem Einverständnis.



Im Zuge der Übernahme gehen alle Alfresco Assets der Westernacher Solutions AG auf die it-novum über. Das Team des Unternehmens im Bereich Enterprise Information Management vergrößert sich auf 25 Mitarbeiter, das Portfolio wird um Alfresco-Produkte wie den Alfresco Transformation Server und die Alfresco Outlook Integration erweitert. it-novum trägt so der stark gestiegenen Nachfrage nach Lösungen für die Digitalisierung von Unternehmensprozessen und -informationen Rechnung. Kunden profitieren von der Expertise eines Full-Service-Anbieters, der die gewachsene Kompetenz und Erfahrung von zwei langjährigen Alfresco-Partnern bei der Beratung, Konzeption und Durchführung von Alfresco-Projekten vereint.



it-novum ist Anbieter von Business Open Source-Lösungen und setzt seit zehn Jahren ECM- und BPM-Projekte bei großen Unternehmen und Behörden um. Westernacher Solutions AG ist führend im Bereich ECM sowie Alfresco und bietet außerdem Beratungs- und IT-Lösungen für Notariate und die Kirche an.



"Der Markt für ECM-Fachlösungen wächst weiterhin rasant. Die Integration der Spezialisten und Produkte von Westernacher stärkt unseren Enterprise Information Management-Bereich erheblich, sodass wir Kunden alle Services rund um Capturing, ECM und BPM aus einer Hand anbieten können", sagt Michael Kienle, Geschäftsführer it-novum GmbH.



Brian Kurbjuhn, Director Enterprise Information Management bei it-novum, bestätigt: "Mit unserem schlagkräftigen Team präsentieren wir uns als der führende Projektpartner und Lösungsanbieter, der gleichermaßen individuelle sowie branchen- und fachspezifische Lösungen und Produkte anbietet, die Unternehmen dabei helfen, die Herausforderungen der digitalen Transformation zu meistern."



"Im Rahmen unserer strategischen Fokussierung auf Branchenlösungen haben wir uns entschieden, den Geschäftsbereich ECM zu veräußern. Ich freue mich sehr, dass unseren Kunden mit it-novum auch in der Zukunft ein verlässlicher Partner zur Seite steht. Unsere Produkte und die Expertise unserer Mitarbeiter machen it-novum zum größten Partner für Alfresco-Kunden in Europa." so Michael Schäfer, CEO der Westernacher Solutions AG.



Auch Merten Slominsky, Vice President EMEA bei Alfresco, begrüßt die Akquisition: "it-novum wird durch die Übernahme der Spezialisten, Lösungen und Kunden von Westernacher zu einem unserer wichtigsten Partner in EMEA. Zusammen mit dem einzigartigen Fokus auf Business Open Source-Lösungen macht das it-novum zum perfekten Sparringspartner, wenn es darum geht, Prozesse und Informationen im Unternehmen auf Basis der Alfresco-Plattform zu digitalisieren."