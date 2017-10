Das Kürzel DevOps steht für das Ziel, Software schneller und qualitativ hochwertiger entwickeln und ausliefern zu können. DevOps soll Entwicklung (Development), IT-Betrieb (Operations) und Qualitätssicherung in den Unternehmen zusammenführen. In der Studie "Six trends that will shape DevOps adoption in 2017 and beyond" identifiziert der US-Marktforscher Forrester sechs Trends, die CIOs beachten sollten. Die Studie basiert unter anderem auf Angaben von mehr als 600 Entscheidern. Forrester bezieht sich außerdem auf eigene Analysen.