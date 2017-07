Windows 10: Support-Ende betrifft mehrere Geräte

Microsoft hat seine Support-Regeln für Windows 10 geändert. Diese beschränken sich allerdings nicht nur auf ältere Atom-CPUs.

2-in-1-Notebooks oder Tablets mit Atom-Clover-Trail-Chips erhalten nur noch das Anniversary Update. © Screenshot / Microsoft

In einem Statement wird Microsoft zitiert: "Wenn ein Hardware-Partner ein bestimmtes Gerät oder eine seiner Hauptkomponenten nicht mehr unterstützt respektive keine Treiber- oder Firmware-Updates und Patches mehr bereitstellt, kann es sein, dass das Gerät nicht mehr in der Lage ist, ein Windows-10-Update ordnungsgemäss auszuführen." So habe man nun die Support-Zyklen angepasst, zumal nur noch unter der entsprechenden Kombination aus Hardware, Treibern und Firmware ein "optimales Windows-10-Erlebnis" garantiert sei.



Somit beschränken sich die neuen Regeln von Microsoft nicht nur auf CPUs. Auch veraltete Komponenten wie Netzwerkcontroller oder nicht mehr existierende Chipsatz-Treiber würden demnach dazu führen, dass man ein älteres Notebook nicht mehr mit den neusten Windows-10-Feature-Updates nachrüsten kann.



Es besteht aber noch Hoffnung. Angeblich arbeite Microsoft laut der PC-Zeitschrift PCWorldderzeit mit den Chip-Herstellern aktiv an einer Lösung, um auch den Support älterer Hardware-Komponenten weiterhin aufrechtzuerhalten.



*Simon Gröflin ist Redakteur von PCTipp.