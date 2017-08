Der klassische Ansatz ausschließlich auf Machine Learning fokussierter Systeme - und um nichts anderes geht es in den meisten Diskussionen um Künstliche Intelligenz - zielt indes darauf ab, durch Lerndokumente ein bestimmtes Verhalten anzutrainieren. Aus einer sehr großen Menge an Daten sollen Regeln für den Arbeitsalltag entstehen, und exakt an diesem Punkt entsteht dann die erste falsche Erwartungshaltung.

Eigenständig logisch erkennen und agieren

Im Unternehmensalltag hieße das: Trifft etwa eine Bestellung ein, untersucht die auf Cognitive Computing basierende Lösung neben dem Inhalt auch den Kontext. Existiert etwa ein Textfeld, in dem der Kunde darum bittet, dass künftig sämtliche Bestellungen eines bestimmten Bereichs an eine neue Lieferadresse gehen sollen, so ist die Software in der Lage, daraus logische Schlüsse zu ziehen und zusätzliche Schritte einzuleiten. Beispielsweise einen Hinweis an das Stammdatenmanagement zu geben. Große Unternehmen wissen, welche immensen Kosten solche selbst kleinen Fehler im System verursachen können.