Das BSI hat Richtlinien für Auswahl und Einsatz von MDM-Systemen in Behörden vorgestellt.

Obwohl mobile Endgeräte längst zur Standardausstattung in Verwaltung und Wirtschaft gehören, ist vielerorts noch unklar, wie diese ausreichend abgesichert und verwaltet werden. Als Konsequenz hat das deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) nun einen neuen Mindeststandard nach §8 BSI-Gesetz (BSIG) für Mobile Device Management (MDM) veröffentlicht. Der Mindeststandard stellt funktionale und nicht-funktionale Sicherheitsanforderungen an ein MDM, die von Behörden bereits bei Vergabeverfahren herangezogen werden können.