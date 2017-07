Computerwelt: Wie sehen Sie die Lage von Programmatic Advertising in Österreich?

Wie sieht dies in Deutschland und dem Rest der Welt aus? Wer sind die Vorreiter?

Die Zeit der echten Vorreiter ist schon ein bisschen vorbei, bei einem Anteil von ca. 45 Prozent Programmatic in der prognostizierten Werbestatistik des OVK für 2017. Bei dem erwarteten Wachstum wird 2018 mehr als die Hälfte der Werbebuchungen über die entsprechenden Wege laufen.

In den USA liegen wir derzeit bei etwa 80 Prozent, in den Niederlanden und UK bei ca. 60 Prozent.

Interessant ist die Entwicklung, dass bei den größten Marktteilnehmern wie Axel Springer, Schibsted, Sanoma und anderen ausprobiert wird, mit welchen Modellen man sich der Marktmacht und den mächtigen Tools der konkurrierenden Google und Facebook gegenüber behaupten kann, und von den eigenen Daten auch tatsächlich selbst profitiert. Da sind wir überall lange noch nicht am Ziel.

Zunächst sind wir ein reiner Technologie-Anbieter, wir konkurrieren nicht um die gleichen Budgets wie unsere Kunden und werden das auch zukünftig nicht tun. Wie kann jemand ein guter Partner sein, der gleichzeitig entgegengesetzte Interessen hat? Wir tun alles, damit unsere Kunden mit unserer Technologie differenzierende Produkte in den Markt bringen können.

Wie viel Prozent der Werbe-Umsätze passieren derzeit in open und wie viel in closed Ecosystems – und wie ist der Trend?

Unternehmen wollen zunehmend selbst vollen Zugriff auf alle Daten haben. Was bietet AppNexus in dieser Richtung an?