Die digitale Transformation ist endgültig in den Chefetagen der Automobilkonzerne angekommen: Vor wenigen Monaten kündigte Lutz Meschke, Vorstandsmitglied bei Porsche, in einem Interview mit der Automobilwoche an, die Zuffenhausener wollten in Zukunft einen zweistelligen Prozentsatz ihres Umsatzes mit digitalen Diensten generieren - und zwar bis zu 30 Prozent. BWM-CEO Harald Krüger spricht sogar davon, das Traditionsunternehmen bis 2025 zum "digitalisierten Mobilitätsanbieter" umzubauen.