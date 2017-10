Zeit für eine richtige Absicherung: Smartphones, Tablets, Apps und Co. sind längst zu einem wichtigen Handwerkszeug für Wissensarbeiter geworden.

Ein Ereignis wirft in diesem Jahr seinen Schatten voraus: Unternehmen müssen sich auf die EU-Datenschutz-Grundverordnung vorbereiten, deren Übergangsfrist im Mai 2018 endet. Der Schutz von personenbezogenen Daten auf mobilen Devices spielt dabei eine wesentliche Rolle. Im Durchschnitt können 30 Prozent der Belegschaft in Firmen mittels Smartphone oder Tablet auf Kundendaten zugreifen, so ein Ergebnis einer aktuellen IDC-Umfrage – und diese sind neben Mitarbeiter- oder Lieferanteninformationen nur ein Teilbereich personenbezogener Daten.