Fujitsu: So sorgt die digitale Transformation für Wachstum

Eine aktuelle Umfrage von Fujitsu zeigt, dass bereits mehr als ein Drittel aller Initiativen im Zusammenhang mit der digitalen Transformation zu messbaren Verbesserungen geführt hat – wie zum Beispiel Gewinnsteigerungen und besseren Kundenbeziehungen.

Zentrales Merkmal einer zukunftsfähigen Belegschaft wird zunehmend die Fähigkeit sein, intensiv mit Systemen zu arbeiten, die Elemente künstlicher Intelligenz aufweisen. © CC0 Public Domain/pixabay.com

Laut einer aktuellen Umfrage von Fujitsu hat bereits über ein Drittel der Unternehmen von Investitionen in die digitale Transformation profitiert. Ganze 89 Prozent der Umfrageteilnehmer planen, testen oder implementieren derzeit digitale Lösungen mit Technologien wie Künstliche Intelligenz oder nutzen erstmals das Internet der Dinge. Am Fujitsu Global Digital Transformation Survey beteiligten sich Führungskräfte aus insgesamt 15 Ländern.



Eine der zentralen Erkenntnisse der Umfrage: Bei immerhin 46 Prozent der Teilnehmer sorgt die Digitalisierung vor allem für eine Belebung des Geschäfts. Immer noch 44 Prozent sehen ein signifikant besseres Kundenverhältnis als wichtigstes Ergebnis ihrer Digitalisierungsinitiativen, bei 36 Prozent sind es wettbewerbsfähigere Produkte. Weitere, häufig aufgeführte Vorteile sind eine höhere Effizienz, bessere Geschäftsmodelle und optimierte Prozesse.



Digitalisierungsmaßnahmen werden vermehrt in den geschäftlichen sowie den gesellschaftlichen Kontext eingebunden und beeinflussen so das gesamte Arbeitsleben. Jedoch spielen sich die Änderungen in unterschiedlichen Größenordnungen ab. Laut Studie liegt der Fokus vor allem auf dem Marketing (38 Prozent der Nennungen), den Arbeitsprozessen (35 Prozent), aber auch auf dem operativen Geschäft und der Instandhaltung (je 30 Prozent).



Künstliche Intelligenz schafft neue Perspektiven

Zentrales Merkmal einer wirklich zukunftsfähigen Belegschaft wird zunehmend die Fähigkeit sein, intensiv mit Systemen zu arbeiten, die Elemente künstlicher Intelligenz aufweisen – Systeme, die eigenständig Informationen beschaffen und Daten zu wertvollen Erkenntnissen verarbeiten können. Die befragten Unternehmenslenker zeigten sich ausnahmslos begeistert von den Möglichkeiten Künstlicher Intelligenz, insbesondere im subtilen Zusammenspiel mit menschlicher Kreativität. Mehr als drei Viertel der Survey-Teilnehmer werten Künstliche Intelligenz als enorme Chance, 82 Prozent sind überzeugt, dass die Technologie die Fähigkeiten der Menschen entscheidend steigern wird.



Schwerpunkte Finanzen und Gesundheit

Die Digitalisierung beschleunigt auch branchenspezifische Geschäftsprozesse. So beeinflusst Fintech Innovation das gesamte Finanzwesen des Handels, während Hersteller mit dem Internet der Dinge ganz neue, smarte Fertigungsstätten entwerfen und realisieren können. Laut Studie haben zwischen einem Drittel und der Hälfte der Unternehmen bereits erste „digitale“ Schritte unternommen. Ganz vorne dabei sind vor allem die Finanzbranche und das Gesundheitswesen, wo die Quote der digitalen Pioniere bei je 51 Prozent liegt.



Die wichtigsten Erfolgsfaktoren für eine gelungene digitale Transformation sind entsprechend ausgebildete Mitarbeiter (19 Prozent der Nennungen), eine starke Führungskultur (18 Prozent) sowie verschlankte Prozesse und Organisationsstrukturen. Überdies kommt es auf Kollaborationen mit Partnern einschließlich Technologiefirmen und Zulieferern an. In diesem Zusammenhang achten die Unternehmen vor allem auf die Expertise der potenziellen Partner im Hinblick auf das Internet der Dinge, Advanced Analytics, Künstliche Intelligenz sowie Cybersicherheit – und auf Technologieanbieter, die sich in den einzelnen Branchen auskennen und wissen, was bei den spezifischen Geschäftsanforderungen sowie den jeweiligen Strategien gefragt ist.



Fujitsu Technology and Service Vision

Mit der Fujitsu Technology and Service Vision (FT&SV) wirft das Unternehmen einen Blick in die (digitale) Zukunft. Im Fokus stehen dabei vor allem die verschiedenen Formen einer sparten-, branchen- und unternehmensübergreifenden Zusammenarbeit in einer digitalisierten Gesellschaft. Solche Kooperationen und gemeinsame kreative Ansätze könnten in einer digitalisierten Welt zur Norm und zum entscheidenden Kriterium für die Innovationsfähigkeit der Akteure werden. Dabei geht es in erster Linie um die intelligente Nutzung von Technologien und geschäftsspezifischen Erfahrungen für innovative Angebote.

In diesem Zusammenhang spielen Künstliche Intelligenz, Big Data und eine Form der Automatisierung, die an anderer Stelle mehr Raum für Kreativität lässt, eine wichtige Rolle. Je besser die Menschen einerseits ihre kreativen Potenziale kennen und nutzen lernen und auf der anderen Seite eine höhere digitale Kompetenz erlangen, desto leichter können sie sich neue Perspektiven für die Gestaltung der Zukunft erschließen. Der Erfolg von Unternehmen wird von drei Faktoren abhängen: wie gut sie interne Systeme untereinander sowie mit externen Partnern verbinden können, wie gut sie Erkenntnisse aus Künstlicher Intelligenz generieren können und wie gut sie auf die Bedürfnisse aller in die Lieferkette eingebundenen Menschen eingehen können.