Nicht weniger als die "digitale Selbstbestimmung in der Gesundheitsvorsorge" strebt das Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam mit seiner "Gesundheits-Cloud" an. Geplant ist eine zentrale Plattform, auf der Patienten ihre Gesundheitsdaten verwalten und mit vertrauenswürdigen Dritten teilen können. Ziel der Aktion ist eine verbesserte Gesundheitsversorgung bei gleichzeitig sinkenden Kosten.

Daten sollen mit modernsten Technologien auswertbar sein

Die Gesundheits-Cloud soll Daten aus verschiedenen Quellen zusammenführen und sicher speichern. Mündige Patienten sollen über die Freigabe bestimmter Daten selbst entscheiden können. Mithilfe modernster Analysetechnologien (InMemory Computing, Machine Learning) soll die Datenbasis zudem auswertbar sein, um Patienten in der Gesundheitsvorsorge und bei der Einordnung von Diagnosen und Therapien zu helfen. Wer will, kann die Rechte der Datennutzung an vertrauenswürdige Ärzte, Familienmitglieder oder - in anonymisierter Form - auch an die medizinische Forschung durchreichen.