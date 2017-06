Cloud-Computing-Anbieter im Wandel Nachdem die innovativen Jahre der boomenden Startups und Early Adopters den Cloud-Plattformen einen ordentlichen Wachstumsschub verliehen haben, setzt nun eine gewisse Sättigung ein und die Innovationskraft muss dem Realismus ein wenig mehr Platz einräumen. Denn die Enterprise-IT ist oftmals nicht zu vergleichen mit einem Startup. Cloud-Komponenten müssen sich in die bestehenden Systemlandschaften integrieren und viele Kunden ziehen es vor, einen Teil des IT-Portfolios im eigenen Hause zu behalten. Daher müssen neue Produkte und neue Wege gefunden werden, den Kunden eine Möglichkeit zu geben, die Cloud zu nutzen, die Innovationskraft der Cloud-Plattformen zu nutzen, flexibel Daten und Anwendungen von A nach B zu verschieben und auch Anwendungen auf Enterprise-Niveau betreiben zu können (Stichwort Kerberos und Co.).

Der letzte Punkt hat den großen Plattformen ein wenig Salz in die Suppe gestreut. Denn mit dem Aufblühen der Container-Technologie wurde ein neues Level der Abstraktion geschaffen, das es Kunden ermöglicht, mit den Applikationen leichter als zuvor von einem Anbieter zum nächsten zu wandern. Dies war je nach Architektur zwar schon vorher möglich. Doch nun tut sich eine wesentlich einfachere Lösung auf. Die großen Cloud-Anbieter ermöglichen ihren Kunden mehr und mehr, die Cloud in einer Art Box in kleinen Blöcken in das eigene Rechenzentrum zu holen. Dies erweitert das Geschäftsmodell der Anbieter und bringt auch sie dazu, die eigene Komfortzone zu verlassen. Multi-Cloud und Hybrid-Cloud sind längst die gesetzten Modelle beim Einsatz von Cloud Computing und viele der einstigen Vorzeigekunden sind längst auf mehr als einer Plattform unterwegs.