Mehr als 7.000 Kunden und Partner kamen diesen Juli am diesjährigen Inforum 2017 zusammen, um von CEO Charles Phillips auf den neuesten Stand der Dinge im Infor-Universum gebracht zu werden. Und der ist, neben mehr als 6.000 Neuerungen, Verbesserungen und neuen Features quer durch das gesamte ERP-Portfolio des Unternehmens, das schnelle Voranschreiten in die Cloud. Dazu wird das eigene Netzwerk GT-Nexus mit den Infor Cloud-Suiten verschmolzen und mit künstlicher Intelligenz (AI) namens Colemann ausgestattet. Birst, welches erst kürzlich übernommen und integriert wurde, sorgt für tiefgehende Analytics in Echtzeit. Infor Concierege ist ein zentrales Einstiegsportal für Kunden. Es sorgt für einfachen Zugang zu allen wichtigen Ressourcen, Inhalten und Webservices, die Unternehmen betreiben.