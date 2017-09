PAC-Studie: Klarer Trend zur Multi Cloud

60 Prozent der von Pierre Audoin Consultants (PAC) befragten Unternehmen setzen bereits auf Multi Cloud.

Generell schätzen die Studienteilnehmer vor allem die Cloud-bedingte Flexibilität, Agilität und Skalierbarkeit. © Fotolia

Der Multi Cloud-Anbieter CANCOM Pironet hat das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Pierre Audoin Consultants (PAC) mit einer Studie zum Multi Cloud-Einsatz in deutschen mittelständischen Unternehmen beauftragt. Im Rahmen der PAC-Untersuchung wurden IT- und Cloud-Verantwortliche aus 50 deutschen Firmen mit 500 bis 2.000 Mitarbeitern aus verschiedenen Branchen befragt. Die Ergebnisse: Erstens nutzen 60 Prozent der Studienteilnehmer die Multi Cloud, das heißt verschiedene Cloud-Anbieter und verschiedene Cloud-Betriebsmodelle. Zweitens gab fast die Hälfte der befragten Firmen an, dass ein Systemintegrator für sie der bevorzugte Multi Cloud Management-Partner ist. Drittens zeigt sich generell ein Trend zu Multi Cloud: Diese Art des Cloud-Einsatzes gewinnt für zwei Drittel der deutschen Unternehmen des Mittelstands künftig an Relevanz. Darüber hinaus ist die Cloud allgemein in den Unternehmen inzwischen Alltag: Fast drei Viertel (72 Prozent) der Befragten setzen auf die Cloud.



Unternehmen profitieren am meisten von Flexibilität, Agilität und Skalierbarkeit

Generell schätzen die Studienteilnehmer vor allem die Cloud-bedingte Flexibilität, Agilität und Skalierbarkeit im IT-Betrieb (70 Prozent). Als weitere Cloud-Pluspunkte sehen 58 Prozent der Befragten die einfache und schnelle Implementierung. 46 Prozent gaben an, dass die Cloud ihnen einen flexiblen Einsatz von IT-Ressourcen ermöglicht und sie damit von einer höheren Wettbewerbsfähigkeit profitieren. Abgesehen von den vielen Vorteilen wurden auch in dieser Studie Sicherheitsbedenken angemeldet: So fürchten über die Hälfte der Studienteilnehmer (54 Prozent) Cyber-Attacken und Spionage und 62 Prozent haben Vorbehalte bezüglich Compliance, zum Beispiel beim Thema Datenschutz.



Multi Cloud-Architekturen am liebsten von Systemintegratoren

Compliance-Bedenken haben auch die meisten der Unternehmen (68 Prozent) beim Thema Multi Cloud. Als zweitgrößte Herausforderung (64 Prozent) wird die Datenintegration über die verschiedenen Cloud-Modelle hinweg gesehen, gefolgt von End-to-End-Sicherheit (60 Prozent) und "Interoperabilität und Integrationsfähigkeit" (58 Prozent). Die Sorge um Datenintegration beziehungsweise die nahtlose Integration der unterschiedlichen Cloud-Modelle erklärt wohl auch den gewünschten Multi Cloud Management-Partner: Fast die Hälfte der befragten Unternehmen wünscht sich hier einen Systemintegrator zur Seite. Reinen Cloud-Anbietern oder Outsourcing/Application Management-Spezialisten wird hier mit jeweils nicht einmal 10 Prozent deutlich weniger in Sachen Multi Cloud zugetraut.



Dieses Ergebnis kommentiert Frank Richter, Vorstand bei der CANCOM Pironet, folgendermaßen: "Die Umsetzung der Multi Cloud ist sowohl technisch als auch organisatorisch eine große Herausforderung. Denn viele Systeme auf mehreren Plattformen unterschiedlicher Provider bereitzuhalten, stellt vor allem für mittelständische Unternehmen eine schier unlösbare Aufgabe dar. Daher sind gerade im Mittelstand starke Multi Cloud Management-Partner gefragt. Dass die meisten Unternehmen hier auf erfahrene Systemintegratoren setzen, ist für mich nicht überraschend. Denn nur wer wie wir firm in Daten und Systemintegration ist, kann komplexe und dennoch nahtlos integrierte Multi Cloud-Szenarien aufbauen."



Michael Sailer, Analyst Cloud & IoT bei PAC, erklärt: "Unsere Studie zeigt einen klaren Trend zum Einsatz der Multi Cloud in deutschen mittelständischen Unternehmen. Offensichtlich wird es dort zunehmend gang und gäbe, verschiedene Cloud-Betriebsmodelle von verschiedenen Cloud-Anbietern zu beziehen. Diese Cloud-Vielfalt sicher zu administrieren, stellt jedoch eine enorme Herausforderung für die IT-Abteilung dar. Wer hier nicht über die entsprechende IT-Manpower beziehungsweise das erforderliche Cloud Know-how verfügt, ist gut beraten, sich an einen Anbieter vieler Cloud-Arten zu wenden."