Um Cloud-Services einzuführen und zu managen, brauchen IT-Experten Spezialkenntnisse zur Technologie der Hersteller und der Topologie in der eigenen Organisation. Sie müssen neue Prozesse, Kompetenzen und Schnittstellen definieren können, die sich aus den Anforderungen der Fachbereiche und der Einführung der Cloud ergeben. Das bedeutet: Cloud-Experten müssen auch Generalisten sein und verschiedene Perspektiven ihrer Fachkollegen einnehmen, ohne den Blick auf das große Ganze zu verlieren. Angesichts der wachsenden Zahl an Cyber-Angriffen und immer restriktiveren Anforderungen der Aufsichtsbehörden kommt auch der Absicherung der Cloud eine immer wichtigere Rolle zu.

Weiterbildung für Cloud-Jobs Da solche Experten am Arbeitsmarkt stark gefragt sind, hat Bildungsanbieter TÜV Rheinland ein herstellerneutrales Kompetenzmodell für die drei wichtigsten Cloud-Jobs entwickelt. Auf Basis dessen können sich IT-Fachkräfte zum Cloud Administrator, Cloud-Entwickler oder Cloud-Architekt weiterbilden und zertifizieren lassen. Im ersten Teil unserer Serie stellen wir Aufgaben und Anforderungen an Cloud-Administratoren vor.

Sie sind in der Lage, eine Vielzahl von Servern in der Cloud zu verwalten, kennen die Unterschiede zwischen den Cloud-Technologien und wissen, was für das Unternehmen am besten geeignet ist. Darüber hinaus ist für sie klar, wie die Cloud mit der bestehenden IT-Infrastruktur des Unternehmens interagiert.