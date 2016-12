DSAG-Leitfaden: Digitale Transformation – aber richtig!

Die Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG) hat zusammen mit Experten aus verschiedensten Bereichen einen Wegweiser für Digitalisierungsvorhaben in Unternehmen veröffentlicht.

Otto Schell, DSAG-Vorstand Branchen/Geschäftsprozesse und digitale Transformation. © LinkedIn

Der DSAG-Leitfaden gibt eigenen Angaben zufolge wichtige Impulse und einen Überblick über neue Entwicklungen, aktuelle Trends und erfolgreiche Anwenderbeispiele im Umfeld der Digitalisierung und des Internet of Things (IoT).



So vielfältig wie die Aspekte und Herausforderungen der digitalen Transformation, so abwechslungsreich sind auch die Themen, die in der neuen DSAG-Veröffentlichung "Digitale Transformation angehen – Antworten zur Gestaltung der digitalen Zukunft" aufgegriffen werden. Das inhaltliche Spektrum reicht von erfolgreichen Digitalisierungsbeispielen und Best Practices über Lösungsübersichten und Checklisten, die Anwendern den Übergang leichter machen sollen, bis hin zu zentralen Zukunftsthemen. "Der digitale Wandel wird für viele Unternehmen zunehmend spürbar. Wir haben in Zusammenarbeit mit ausgewiesenen Experten wesentliche Facetten der digitalen Transformation aufgegriffen, um unseren Mitgliedern eine Hilfestellung beim Übergang in diese neue, anspruchsvolle Ära zu geben", fasst Otto Schell, DSAG-Vorstand Branchen/Geschäftsprozesse und digitale Transformation, die Beweggründe für den Leitfaden zusammen.



Der Leitfaden steht hier zum Download bereit.