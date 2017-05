Fujitsu: Zentrum für Roboter-gesteuerte Prozessautomatisierung

Neues Center of Excellence soll die Entwicklung von Technologien und optimierten Prozessen für Kunden von Fujitsu in der Region EMEIA ermöglichen.

Wilhelm Petersmann, Managing Director Austria & Switzerland bei Fujitsu © Fujitsu

Fujitsu errichtet ein neues Center of Excellence (CoE) für Roboter-gesteuerte Prozessautomatisierung (Robotic Process Automation, RPA) in Europa. Es wird aus der Fujitsu Niederlassung in Kopenhagen, Dänemark gesteuert. Das CoE treibt die Entwicklungen von neuen Services voran, mit denen sich wiederholende Aufgaben automatisieren sowie etwaige versteckte Engpässe bei Arbeitsprozessen aufdecken und beseitigen lassen; so zum Beispiel bei der Administration und bei Reportings, beim Updaten von Datenbanken sowie bei der Digitalisierung von Dienstleistungen beim Kundensupport, in der Personalabteilung und in der Buchhaltung. Die dadurch optimierten Arbeitsprozesse versetzen die Kunden von Fujitsu in die Lage, ihr Unternehmen schneller digital aufzustellen.



Bei der RPA kommen Software-Roboter mit oder ohne künstliche Intelligenz (KI) und fortschrittlichen Machine-Learning-Funktionen zum Einsatz, um eine Vielzahl an sich wiederholenden, profanen Aufgaben effizienter zu gestalten. Der Vorteil ist, dass Roboter große Datenmengen innerhalb kürzester Zeit fehlerfrei bearbeiten können – und das ohne Unterbrechung, 24 Stunden am Tag. Dies steigert zum einen die Produktivität des Unternehmens, zum anderen haben Mitarbeiter mehr Zeit, sich wichtigen, kreativen Aufgaben zu widmen, was sich wiederum positiv auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter auswirkt.



Das Center of Excellence für RPA hilft Kunden von Fujitsu durch KI- und Robotik-Pilotprojekte Prozesse zu verschlanken und effizienter zu werden. Eine Überholung von ganzen IT-Systemen ist jedoch nicht nötig. Das CoE-Team von Fujitsu arbeitet eng mit den Kunden zusammen, um gemeinsam neue RPA-Services bereitzustellen. Dadurch ist gewährleistet, dass diese Initiativen individuelle Geschäftsanforderungen sowie größere Digitalisierungsprojekte optimal unterstützen.



Um den Einsatz von RPA zu erleichtern, entwickelt das CoE ein komplettes Software- und Service-Portfolio, das zukünftig auch mit bestehenden KI-Funktionen kombiniert und über den Fujitsu Cloud Service K5 bereit gestellt wird. So sind die Lösungen sowohl als On-premise- wie auch als Software-as-a-Service-Modell verfügbar und umgehend einsatzbereit. Fujitsu nutzt das Xpressway Framework, um die Services bereitzustellen, und hilft Kunden dabei, technische Herausforderungen im Hinblick auf das Skalieren von RPA-Lösungen zu meistern. Der Einsatz wird zusammen mit dem Kunden geplant, Fujitsu übernimmt daraufhin die Implementierung sowie Verwaltung der Lösungen, inklusive der Überwachung, dem Updaten und Aufsetzen von automatisierten Prozessen.



Dazu Wilhelm Petersmann, Vice President, Managing Director Austria & Switzerland bei Fujitsu: "Wir wissen bereits, welche Vorteile Software-Roboter und virtuelle Assistenten mit sich bringen. Und doch stehen wir noch ganz am Anfang und kennen noch lange nicht das volle Potenzial der Roboter-gesteuerten Prozessautomatisierung. Es treten immer wieder neue Anwendungsbereiche auf. Mit dem Center of Excellence für RPA können wir diese neuen Möglichkeiten ausloten und Best Practices mit unseren Kunden teilen. Beim Einsatz von RPA geht es nicht um unabhängige Technologieprojekte, sondern vielmehr darum, RPA-Lösungen in bereits bestehende Prozesse einzubinden und damit Digitalisierungsprojekte zu beschleunigen."