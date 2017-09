Ixia-Studie: LTE-Nachfolger 5G kommt schneller als gedacht

Weltweit planen große Technologieunternehmen die Einführung des LTE-Nachfolgers 5G früher als bisher angenommen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage von Ixia, einem Anbieter von Test-, Visualisierungs- und Sicherheitslösungen.

Telekommuniaktion, Technologie und Finanzbereich sind die Top-Treiber der 5G-Einführung. © Ixia

Danach wollen 96 Prozent der Unternehmen und Service Provider 5G einführen, 83 Prozent bereits innerhalb der nächsten 24 Monate. Für die Umfrage befragte Dimensional Research im Auftrag von Ixia weltweit 300 Führungskräfte bei Unternehmen und Service Providern mit mindestens 1.000 Mitarbeitern über ihre Pläne im Zusammenhang mit 5G.



Nahezu alle befragten Unternehmen wollen auf den 5G-Zug aufspringen, und zwei Drittel planen eine Evaluierung noch innerhalb des nächsten Jahres. Über ein Drittel (34 Prozent) der Befragten plant die Einführung von 5G-Technologien innerhalb von 12 Monaten, soweit sie das nicht schon getan haben.



Die wesentlichen Ergebnisse der Umfrage



96 Prozent der Befragten Unternehmen planen die Einführung von 5G

67 Prozent haben bereits 5G-Technologien evaluiert oder werden dies innerhalb von 12 Monaten tun

13 Prozent betreiben bereits 5G-Netze, und 34 Prozent planen die Einführung von 5G-Lösungen innerhalb von 12 Monaten

Die drei Hauptgründe für die Einführung von 5G sind Flexibilität und Skalierbarkeit der Netze (59 Prozent), Nachfrage bei Kunden (55 Prozent) und die Positionierung als führendes Unternehmen (46 Prozent)

Die treibenden Branchen hinter 5G sind Telekommunikation, Technologieunternehmen und Finanzinstitute

Hürden bei der Einführung von 5G sind das Fehlen von Standards, Expertise und Ressourcen

"Viele Analysten sprechen über 5G als Technologie in ferner Zukunft, doch diese Umfrage bestätigt, was wir bei Ixia schon länger beobachten, nämlich dass die Unternehmen diese Technologie deutlich schneller annehmen und einführen als bisher vorausgesagt", kommentiert Kalyan Sundhar, Vice President Mobility and Virtualization Products bei Ixia. "Geeignete 5G-Testtools können Unternehmen bei der Evaluierung und Einführung unterstützen, auch wenn noch nicht alle Standards verabschiedet sind. Entwickler können damit sicherstellen, dass ihre Netze und Anwendungen die Geschwindigkeit und die verbesserte Konnektivität von Geräten nutzen können, die 5G verspricht."