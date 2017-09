Fujitsu Forum 2017: Gemeinsam fit werden für den digitalen Wandel

Das Fujitsu Forum öffnet seine Pforten: Am 8. und 9. November 2017 treffen sich mehr als 12.000 Entscheider und IKT-Profis in München, um gemeinsam mit den Fujitsu Experten über zentrale Themen des digitalen Wandels wie Künstliche Intelligenz (KI), Internet of Things (IoT), Cloud Computing und Cyber Security zu diskutieren.

Wilhelm Petersmann, Vice President, Managing Director Austria & Switzerland Fujitsu © Fujitsu

Unter dem Motto "Human Centric Innovation: Digital Co-creation" präsentieren Fujitsu und seine Partner in zahlreichen Keynotes, Breakout Sessions sowie in einer umfangreichen Ausstellung Innovationen, Lösungen und Zukunftsvisionen zu diesen vier zentralen Bereichen.



Besucher können sich zudem aus erster Hand über Erfahrungsberichte von Kunden bei deren Digitalisierungsprojekten informieren. Auf der Ausstellungsfläche von über 3.500 Quadratmetern sind nicht nur zahlreiche neue Technologien und Lösungen für Branchen wie den Einzelhandel, den Finanzsektor, das produzierende Gewerbe, Transport und Logistik, dem Gesundheits- und Bildungswesen sowie der öffentlichen Verwaltung zu sehen. Auch die Fujitsu Laboratories stellen ihre Highlights zum Beispiel im Bereich innovativer Robotik auf der Ausstellungsfläche vor.



In diesem Jahr besteht darüber hinaus die Möglichkeit, das Fujitsu Forum über die Activ8 Co-creation-Plattform aktiv mitzugestalten. Einmal registriert können Interessierte ihre Wünsche und Anregungen zum Beispiel in Hinblick auf die Expert-Talks und Live-Demos äußern. Die besten Ideen werden dann auf dem Fujitsu Forum umgesetzt und prämiert.



Dazu Wilhelm Petersmann, Vice President, Managing Director Austria & Switzerland Fujitsu: "Das Fujitsu Forum hat sich als eine der bedeutendsten Veranstaltungen der IT-Branche in Europa etabliert. In diesem Jahr widmen wir uns gezielt den Themen, die unsere Partner und Kunden derzeit am meisten beschäftigen. Digitale Technologien wie KI oder IoT haben Einzug in alle Branchen erhalten und stellen Unternehmen vor Herausforderungen, die sie bisher nicht kannten. Wir möchten den Besuchern zeigen, wie sie mit unserer Hilfe diese neuen Technologien gezielt einsetzen, um in Zeiten des digitalen Wandels erfolgreich agieren zu können."