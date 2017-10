Maßgeschneiderte DevOps-Umgebung im Unternehmen

Wie man Management und Entwicklern hilft, eine erfolgreiche DevOps-Kultur zu etablieren. Actifio nennt 10 zentrale Aspekte.

DevOps kann oft ein entmutigender neuer Ansatz für IT-Teams sein, da die Umsetzung zunächst von traditionellen Methoden mit separater Entwicklung und Betrieb abhängig ist. Die jahrelang etablierten Silostrukturen scheinen sich kaum aufbrechen zu lassen. Das Ziel, immer schneller neue Produkte auf den Markt zu bringen, macht aber genau dies erforderlich. Darüber hinaus sorgt ein Umfeld aus Zusammenarbeit und Kommunikation für eine beträchtliche Verbesserung der Arbeitsabläufe. Die Umsetzung von DevOps setzt eine entsprechende Kultur im Unternehmen voraus.



Jeder Umbruch im Unternehmen muss mit der Unterstützung der Führungsebene beginnen. DevOps ist ursprünglich eine Bewegung von der Basis, nämlich der Wunsch der Entwickler, die Art und Weise, wie sie zusammenarbeiten, zu automatisieren und zu verändern. Das Management muss diesen grundlegenden Kulturwandel jedoch ermöglichen und darüber hinaus sicherstellen, dass es dieser in geordneten Bahnen verläuft. Das heißt, es gilt den Konsens zwischen den Abteilungen aufrechtzuerhalten, was genau DevOps für das ganze Unternehmen bedeutet.



Die Führungsetage erkennt jetzt, dass sie auf DevOps angewiesen ist, damit das Unternehmen im Wettbewerb bestehen kann. Das Problem jedoch ist, dass die Führungskräfte oft nicht wissen, wie sie es anpacken sollen. In den Anfängen von DevOps stellte sich die Frage: "Wir sind die Entwcikler, wie bekommen wir das Management an Bord?" Heute fragt sich das Management "Wir wollen DevOps machen, wie bekommen wir die Entwickler an Bord?". Einer der Fehler, die viele Unternehmen machen, ist die Kreation einer völlig neuen Position speziell für DevOps, anstatt die bestehenden Abteilungen effektiv zu verschmelzen und möglichst viele DevOps-Beteiligte miteinzubeziehen.



Der menschliche Faktor von DevOps

Die größte Herausforderung ist, dass die Menschen zögern, sich zu verändern, aus Angst zu scheitern. Der Erfolg von DevOps gründet sich darauf, eine kollaborative Umgebung zu schaffen, in der die Mitarbeiter einander vertrauen. Unternehmen müssen dabei schlank agieren und eine sichere Umgebung schaffen, in der die Mitarbeiter angstfrei und experimentierfreudiger an die Sache herangehen.



Jedes Unternehmen ist in der Lage, DevOps zu implementieren, aber es kann schwierig sein, die Vorteile der Transformation allen an Bord zu vermitteln. Der Schlüssel zur DevOps-Implementierung ist eben, die DevOps-Kultur im Unternehmen zu etablieren. Ist dies geschafft, sind Fachkräfte, meist Entwickler, nötig, um die Umsetzung voranzutreiben. Diese sollten nach Meinung von Actifio die folgenden zehn Fähigkeiten mitbringen:





Soft Skills: Verständnis der Menschen und der Kultur sowie effektive Kommunikationsfähigkeit sind entscheidend.

Breites Verständnis von Tools und Technologien: Die DevOps-Beteiligten müssen neugierig sein, ständig neue Dinge zu lernen, sie müssen Fragen stellen, die neue Ideen hervorbringen, und offen sein für neue Herausforderungen.

Sicherheitstraining: Sie müssen in der Lage sein, Anwendungen vor Angriffen zu schützen.

Erfahrung mit Infrastruktur-Automatisierungs-Tools für die Umsetzung auf jeder Ebene.

Tests: Testläufe sind erforderlich, um die Automatisierung voranzutreiben.

"Customer-first"-Mentalität: Die Fähigkeit sich einzufühlen, Dinge zu priorisieren und transparent zu sein, sind der Schlüssel zu erfolgreichen Geschäftsbeziehungen. DevOps-Beteiligte sollten sich nicht nur um die technische und organisatorische Supply Chain kümmern, sondern auch um das Endergebnis beim Kunden.

Zusammenarbeit: DevOps-Verantwortliche sollten in der Lage sein, die Arbeit in kleine Chargen aufzubrechen, damit andere sie schneller erledigen können. Sie sollten Empathie gegenüber dem gesamten Team zeigen.

Flexibilität: Sie sollten Multitasking-fähig und offen dafür sein, nach dem Prinzip "Risiko und Belohnung" zu agieren, weil "alles wichtig" und "alles dringend" ist.

Netzwerkbewusstsein: Das Netzwerkdesign muss geplant und getestet werden.

In großen Bildern denken: Die Bedürfnisse und Wünsche von multidisziplinären Teams sollten berücksichtigt und sinnvoll kombiniert werden. Konfliktpunkte und Einschränkungen, die von einem Projekt zum nächsten getragen werden, sollten vermieden werden.



Abgesehen von den Fähigkeiten der einzelnen Ingenieure ist es wichtig, eine starke Teamumgebung für DevOps zu entwickeln. Bei DevOps dreht sich alles um die Zusammenarbeit, den Abbau von Barrieren und die Integration aller Bereiche der IT-Abteilung. Auf diese Weise kann DevOps nach Meinung von Actifio zur Wettbewerbsfähigkeit und damit zum geschäftlichen Erfolg enorm beitragen.