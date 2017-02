Capgemini und SAP liefern digitale Lösungen für die Fertigungsindustrie

Was einige Branchen bereits seit Jahren umtreibt, hat nun auch die Fertigungsindustrie erreicht: Digitalisierung und Internet der Dinge sind in aller Munde. Angeführt von der Automobilindustrie stellen Vorstände und Manager zunehmend die alleinige Nachhaltigkeit der bisher bewährten Geschäftsmodelle in Frage. Sie fordern ihre Organisationen zum Wandel und stellen sich die Frage, wo sie stehen, wohin die Digitalisierung in ihrem Geschäft führt und vor allem, wie die Transformation beschleunigt werden kann, um auch künftig im Markt zu bestehen.