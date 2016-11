IoT-Plattform von Fujitsu verwaltet 25.000 Mietgeräte von BearCom

Mit der neuen IoT-Lösung will BearCom die Bearbeitungszeit für die schätzungsweise 6.000 Leihverträge pro Jahr signifikant reduzieren und das Management der 7.000 bis 8.000 Equipment-Transporte deutlich straffen.

BearCom setzt die GlobeRanger iMotion IoT-Plattform sowie das GR-AWARE Asset Tracking System von Fujitsu ein, um das Management der rund 25.000 Mietgeräte zu vereinfachen. Das Portfolio, das Hochleistungs-Digitalfunklösungen beinhaltet, kommt bei unterschiedlichen Anlässen zum Einsatz, auch und vor allem bei Veranstaltungen mit starker öffentlicher Aufmerksamkeit. Dazu gehören unter anderem die Oskarverleihung sowie Festivals wie Coachella. Mit der neuen IoT-Lösung will BearCom die Bearbeitungszeit für die schätzungsweise 6.000 Leihverträge pro Jahr signifikant reduzieren und das Management der 7.000 bis 8.000 Equipment-Transporte deutlich straffen.

Das Inventar der 33 Standorte, an denen BearCom das Equipment lagert, ist ausgesprochen beweglich – es ist immer wieder auf Achse auf seinem Weg zu den verschiedenen Einsatzorten. Bis jetzt musste jede einzelne Komponente manuell eingescannt werden, was unter anderem ein Herausnehmen der Akkus erforderte. Die entsprechenden Dokumente wurden erstellt, an den Kunden gesandt und dort ebenfalls gescannt. Kamen die Geräte zurück, erfolgte erneut die gesamte Prozedur. Der Verwaltungsaufwand für BearCom war enorm hoch – vor allem bei großen Aufträgen, die bis zu 3.000 Geräte umfassen. Mit der GlobeRanger IoT-Lösung von Fujitsu kann das Team von BearCom nun nicht nur schneller agieren, sondern profitiert auch von einer entscheidend niedrigeren Fehlerquote und weniger Geräteverlusten.