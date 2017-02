IoT: Anwendungsfelder und Wachstumspotenziale

Das Thema Internet of Things (IoT) ist aktuell in aller Munde - bei Anwenderunternehmen, sowie noch viel stärker bei den Herstellern, die hier das große Geschäft wittern. Auf der Suche nach den künftigen Wachstumspotenzialen in dem Bereich kam die Boston Consulting Group (BCG) zu drei Grunderkenntnissen: