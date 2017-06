KI am häufigsten in der IT-Abteilung eingesetzt

Demnach setzen die befragten Unternehmen KI am häufigsten in der IT-Abteilung ein. "Am häufigsten" heißt konkret: 32 Prozent, knapp jeder Dritte also, nutzt KI auf diese Weise. Es folgen Produktion/Operations 30 Prozent und Marketing/Vertrieb (27 Prozent). Dahinter rangiert mit 25 Prozent Kundenservice, allerdings planen die Befragten hier den künftigen Einsatz am stärksten.