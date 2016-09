Tor-Netzwerk im Unternehmen: Darknet-Nutzung & Malware-Gefahr

"Tor" war ursprünglich ein Akronym und steht für The Onion Router. Das Tor-Netzwerk benutzt mehrfache Verschlüsselungs-Layer, um Daten wie auch deren Ursprung und Zielort zu verbergen. Dies trägt dazu bei, die Daten/Verbindung zu anonymisieren. Seitdem das Tor-Netzwerk vor rund fünf Jahren auch Bekanntheit im Netz-Mainstream erlangt hat, fragen sich die Admins der Enterprise-IT-Abteilungen, ob durch die Nutzung des Anonymisierungs-Netzwerks ein Risiko entsteht, das es rechtfertigt, tätig zu werden. Und wenn ja, wie man das am besten anstellt.



Schwer zu erkennen

Studien zu diesem Thema sind quasi nicht existent - es gibt lediglich einige Einzelberichte von Universitäten, in denen Tor eine gewisse Popularität erlangt hat. Zwar gibt es viele legitime Gründe dafür, Tor zu nutzen, auf der anderen Seite ermöglicht das Programm aber auch die Verbindung zu kriminellen Kanälen im Darknet, dient als Distributions-Kanal für Malware und ermöglicht außerdem die Umgehung von Netzwerk-Sicherheitsmaßnahmen. Die Krux für Unternehmen: Es ist unmöglich, diese Aktivitäten voneinander zu unterscheiden.