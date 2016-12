Softshell Vendor Report analysiert IT-Security-Anbieter im deutschsprachigen Raum

Die Softshell AG, Value Added Distributor für Cybersecurity und Datensicherheit, hat den Softshell Vendor Report 2016 vorgestellt. Anwenderunternehmen steht damit ein unabhängiger Überblick über alle im deutschsprachigen Markt agierenden Cybersecurity-Hersteller zur Verfügung. Als neutrale Instanz analysiert der Softshell Vendor Report 2016, welche nationalen und internationalen Anbieter es überhaupt gibt, aus welchen Ländern sie stammen und auf welche Technologien sie setzen. Er stellt zudem auf den Prüfstand, wie gut sich die Marktteilnehmer auf die Anforderungen des deutschsprachigen Marktes einstellen und bewertet ihre Marktreife mithilfe eines so genannten Vendor Score.

Der Report listet 925 IT-Security-Hersteller weltweit, wovon 273 in der DACH-Region aktiv sind. 25 Prozent aller weltweit agierenden Anbieter sind auch im deutschsprachigen Raum tätig – nur rund 40 Prozent dieser Akteure bieten auch deutschsprachigen Support an. 35 Prozent der im deutschsprachigen Raum vertretenen Unternehmen haben 11 bis 50 Mitarbeiter, weitere 31 Prozent beschäftigen 51 bis 200 Mitarbeiter. In puncto Trends und Entwicklungen zeichnet sich ab, dass Technologien wie Künstliche Intelligenz und verhaltensbasierte Analyse immer stärker in den Fokus rücken.