Yahoo-Hack: 3 Jahre nichts gewusst

Yahoo hatte im November erstmals Kenntnis über den Vorfall bekommen, als Behörden mit Daten aus einem aktuellen Fall an das Unternehmen herantraten. Zur selben Zeit befasste sich Yahoo gerade mit einem anderen Fall, der im September 500 Millionen Nutzerkonten betroffen hatte. Die Daten aus den beiden Fällen scheinen unterschiedlich - immer noch ist unklar, wie der Diebstahl genau passiert ist.

In einer E-Mail an alle Yahoo-User heute Donnerstag bestätigt Yahoo den Fall und empfiehlt Usern, ihre Accounts auf verdächtige Aktivitäten zu überprüfen. Laut Yahoo wurden Namen, Email Addressen, Telefonnummern, Geburtsdaten, verschlüsselte Passwörter (MD5) und in manchen Fällen verschlüsselte oder unverschlüsselte Sicherheitsfragen und -Antworten gestohlen. Betroffene finden mehr Information auf yahoo.com/security-update