Kommentar: Das Erbe des Yahoo-Hacks

Es ist nicht ganz unwichtig, dass Yahoo in der eigenen Umgebung solche Prozesse offensichtlich nicht eingezogen hatte. So dass die beiden spektakulären Datenschutzvorfälle unter Umständen niemals „offiziell“ ans Licht der Öffentlichkeit gelangt wären. Der Schaden auf allen Ebenen ist allerdings immens, nicht nur für den Ruf des ohnehin angeschlagenen Konzerns. Die Vorfälle hätten ohne weiteres die geplante Übernahme durch Verizon in Frage stellen können. Betrachtet man das Ganze aus der Perspektive der in Kürze in Kraft tretenden EU-Datenschutzgrundverordnung stellt sich die Frage inwieweit Yahoo hätte belangt werden können. Wäre die DSGVO bereits anwendbar – was erst ab dem 25. Mai 2018 der Fall sein wird – und Yahoo hätte den Diebstahl persönlicher Daten nicht innerhalb von 72 Stunden an eine Datenschutzbehörde gemeldet, würden dem Unternehmen massive Strafen drohen. Das haben wir bei Bekanntwerden des ersten Datenschutzvorfalls schon ein mal durchgerechnet .