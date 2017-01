Cyberattacken: Es geht vor allem ums Geld

Hacken ist heute vor allem ein Business Case. Für die Angreifer, weil es ihnen vor allem ums Geld geht, und für die Unternehmen, weil sie Risiken abschätzen und ihre IT durch Investitionen in Onsite- oder Cloud-basierte Schutzsysteme adäquat gegen Ransomware-Angriffe schützen oder im Extremfall Lösegelder zahlen müssen. Über 40 Prozent der knapp 600 für den Radware-Report befragten Unternehmen gaben an, dass die Lösegelderpressung 2016 der häufigste Grund für Angriffe auf ihre Netzwerke gewesen sei.