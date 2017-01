Die 10 größten Herausforderungen für IT-Security-Verantwortliche

Technisches Knowhow zum Schutz kritischer Daten und Infrastrukturen muss ein Chief Information Security Officer (CISO) ebenso mitbringen wie Führungsqualitäten, um die Strategien gegenüber der Geschäftsleitung zu verantworten. Mitarbeitermobilität, die digitale Transformation, zunehmend intelligentere Angriffsszenarien und gesetzliche Vorgaben an den Datenschutz müssen in Einklang mit der Schutzstrategie gebracht werden, um opportunistische Angriffe ebenso erfolgreich abzuwehren wie Industriespionage. In Kooperation mit Cloud-Security-Evangelist Chris Hodson haben wir die zehn wesentlichen Herausforderungen für den Chief Information Security Officer zusammengefasst.