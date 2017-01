Suche nach Fachkräften für Cybersicherheit erfordert Blick über den Tellerrand

Forbes und andere Fachkreise berichteten, dass 74 Prozent der Arbeitsplätze im Bereich der Cybersicherheit in den letzten fünf Jahren unbesetzt waren. Dieser Prozentsatz wird voraussichtlich weltweit zunehmen, da die Sicherheitsherausforderungen für kleine, mittlere und große Unternehmen immer größer werden. Darüber hinaus werden neue Vorschriften – wie in der EU die NIS-Richtlinie und die DSGVO – sowie aktualisierte Best Practices für noch mehr Druck sorgen, so dass der Fachkräftemangel von Palo Alto Networks in diesem Jahr immer deutlicher sichtbar werden wird.