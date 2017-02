Virtual Private Networks: Das müssen Sie wissen

Besteht eine VPN-Verbindung, werden die Daten zwischen zwei oder mehreren Computern im Internet über einen abgesicherten Tunnel übertragen. Die Rechner können aufeinander zugreifen - so als befänden sie sich in einem lokalen Netzwerk.

VPNs für Business und Consumer Früher wurden die Virtual Private Networks in erster Linie von Unternehmen genutzt, um beispielsweise Fachabteilungen sicher miteinander zu vernetzen oder Außendienst-Mitarbeiter mit Zugriff auf das Unternehmensnetz zu versorgen. Heute stellt VPN auch im Consumer-Bereich einen wichtigen Service dar, der vor allem dazu genutzt wird, sich in öffentlichen WLAN-Netzwerken gegen Angriffe abzusichern.

Und weil die VPN-Verbindung in Zeiten steigender Cyber-Bedrohungslagen sicher nicht an Bedeutung verlieren wird, haben wir die wichtigsten Facts zum Virtual Private Network zusammengefasst.

Virtual Private Networks: Vorteile für Datenschutz & IT-Security Ungesicherte WLANs stellen für User ein Sicherheitsrisiko dar. Warum? Weil die Angreifer, die im gleichen Netzwerk sitzen, mit Hilfe verschiedenster Techniken "Traffic sniffen" oder "Accounts hijacken", die nicht über das https-Protokoll laufen. Einige WiFi-Anbieter schleusen auch mit voller Absicht Anzeigen in den Traffic, was wiederum zu unerwünschtem Tracking führen kann.

Nicht zu vergessen die Regierungen, die in etlichen Teilen der Welt dazu übergegangen sind, User systematisch zu überwachen, den Besuch bestimmter Websites zu blockieren oder Versuche des "Hochverrats" aufzudecken. Praktiken also, die die freie Meinungsäußerung und damit die Menschenrechte bedrohen.

Geoblocking und Firewalls umgehen mit VPN Im Consumer-Bereich werden VPN-Tunnel auch regelmäßig zu dem Zweck eingerichtet, Geoblocking-Maßnahmen zu umgehen. Die sind dazu da, um den Online-Zugriff auf bestimmten Content auf definierte Regionen zu beschränken. Die VPN-Serviceanbieter betreiben gewöhnlich Server-Farmen auf der ganzen Welt, was den Usern wiederum erlaubt, zwischen den jeweils "benötigten" IP-Adressen hin- und herzuspringen. Wer beispielsweise keine Lust hat, in Deutschland auf die neuesten US-Produktionen von Netflix zu warten, könnte sich mit Hilfe eines Virtual Private Networks und eines US-Servers entsprechenden Zugang verschaffen.

Es gibt jedoch auch andere Fälle, in denen die Umgehung von Geoblocking-Maßnahmen oder Firewalls durchaus gerechtfertigt ist. In Ländern wie China oder der Türkei blockieren die Regierungen den Zugang zu bestimmten Websites und Services aus politischen Gründen. Auch hier kommen VPN-Tunnel zur Umgehung der Restriktionen zum Einsatz.

VPN-Anbieter: Kostenlos oder nicht? Unternehmen nutzen bei der Einrichtung von Virtual Private Networks in der Regel spezielles Netzwerk-Equipment, während Verbraucher die Wahl zwischen vielen verschiedenen - kostenlosen und zahlungspflichtigen - VPN-Services haben. Die Anbieter kostenloser VPN-Lösungen setzen in der Regel auf die Einblendung von Display Ads, bieten nur eine beschränkte Auswahl an Servern und die Verbindungsgeschwindigkeiten lassen oft zu wünschen übrig, weil sich hier die User-Massen tummeln. Weitere Nachteile kostenloser Lösungen: Die Wahrscheinlichkeit, dass die IP-Adressen des Services blockiert oder gefiltert werden, ist hoch. Und: Die Gratis-VPNs werden regelmäßig von Hackern, Spammern und anderen Cyber-Bösewichten malträtiert. Für Gelegenheits-Nutzer können kostenfreie Virtual Private Networks aber dennoch die richtige Wahl sein.

Generell gilt: Je weniger Ports an Ihrem Router geöffnet sind, desto besser. Sie sollten außerdem die Option "UPnP" (Universal Plug and Play) deaktivieren, damit Ihre schwachbrüstig konfigurierte Webcam keinen virtuellen Gewaltexzess an Ihrer Firewall ausleben kann und plötzlich Bewegtbild in die weite Welt sendet.