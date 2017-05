Advenica ernennt Markus Gursch zum Geschäftsführer für Österreich

Advenica eröffnet in Wien eine Niederlassung und ernennt Markus Gursch zum Österreich-Geschäftsführer.

Markus Gursch, Geschäftsführer von Advenica Österreich © Advenica

Das schwedische IT-Sicherheitsunternehmen Advenica, das 2016 einen 10-Jahres-Vertrag mit dem österreichischen Bundesheer abgeschlossen hat und Verschlüsselungslösungen für die digitale Kommunikation liefern wird, expandiert weiter in Europa und eröffnet eine Niederlassung in Österreich. Geschäftsführer wird der Tiroler Markus Gursch (39). Gursch war zuletzt beim weltweit führenden IT-Sicherheitsunternehmen Barracuda Networks als Vice President Operations in EMEA tätig.



"Wir sehen großes Potenzial am österreichischen Markt für unser Unternehmen und unsere Produkte. Wie auch in Finnland wollen wir in Österreich bestehende Geschäftsbeziehung mit einem lokalen Standort vertiefen. Mit der fachlichen Kompetenz von Markus Gursch und dem Fokus auf unsere Kunden, ist es möglich, auf dem österreichischen Markt zu expandieren und unser Angebot zu erweitern", sagt Einar Lindquist, CEO von Advenica.



Markus Gursch gehörte ab 2003 zum Management des Tiroler IT-Sicherheitsanbieters phion, den er erfolgreich mit aufbaute. Gursch durchlief bei phion mehrere leitende Positionen. phion wurde 2010 von Barracuda übernommen. Seit 2013 war er bei Barracuda Vice President Operations für EMEA und hat Erfahrung im Technical Support für Security, Post Sales Support, Sales Backoffice, EMEA IT, Sales und Customer Training, Software und Datencenter-Entwicklung. Der Tiroler wird am 1. Juli 2017 als Geschäftsführer in Österreich beginnen.



"Advenica ist ein sehr gut etablierter IT-Sicherheitsanbieter, der auf höchstem Niveau agiert. Ich freue mich sehr, Teil des Unternehmens zu werden. Aufgrund meiner Erfahrung mit dem Markt sehe ich großes Potenzial für die Sicherheitslösungen von Advenica und bin überzeugt, dass wir unseren Erfolg weiter ausbauen werden", kommentiert Markus Gursch.