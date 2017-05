ALSO Austria erweitert Herstellerportfolio um StorageCraft

StorageCraft SPX ist ab sofort über den ALSO B2B Marketplace erhältlich.

"Mit ALSO haben wir einen kompetenten Partner an unserer Seite." Josua Braun, Channel Account Manager bei StorageCraft. © Fotolia

StorageCraft, seit 2003 weltweiter Anbieter von Backup und Disaster Recovery-Lösungen, und die ALSO Austria GmbH haben eine Partnerschaft geschlossen. Ab sofort haben Systemhäuser und Reseller über den ALSO B2B Marketplace Zugriff auf die StorageCraft ShadowProtect Produktfamilie für Backup und Wiederherstellung inklusive Lizenzen, Financial Services und Consulting.



"Die Datensicherheit und insbesondere die schnelle Wiederherstellung von Daten

sind für jedes Unternehmen ein kritischer Faktor. Durch die neue DSGVO wird es für

Unternehmen noch wichtiger seine Daten richtig zu sichern. Mit den anerkannten Lösungen von StorageCraft erweitern wir unser Storage Portfolio vom KMU bis zu Data Center und können so unseren Partnern ein noch leistungsstärkeres Paket zur Verfügung stellen", sagt Roman Thiel, Solutions Lead der ALSO Austria, und fügt hinzu: "Mit den innovativen Produkten von StorageCraft können wir unseren Partner nun eine vollumfängliche Datensicherung bieten die unser Portfolio in diesem Bereich sinnvoll aufwertet. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit."



Die StorageCraft ShadowProtect SPX Produktpalette bietet Unternehmen Business Continuity und Disaster Recovery über ein umfangreiches Set an Funktionen für Backup, Replikation und vor allem die zuverlässige, schnelle Wiederherstellung. ShadowProtect SPX ist für Windows- und Linux-Systeme auf virtuellen oder physischen Maschinen kompatibel. Management und Monitoring erfolgen zentral über die kostenlose ShadowControl-Konsole.



"Mit unserem rein indirekten Vertriebskonzept wollen wir Partnern den bestmöglichen Zugriff auf die StorageCraft Produkte sowie eine breite Palette an Services bieten, um die Absatzchancen noch weiter zu verbessern. Mit ALSO haben wir einen kompetenten Partner an unserer Seite, der einer sehr großen Anzahl von Systemhäusern und Wiederverkäufern hervorragende und marktgerechte Services bietet. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit", kommentiert Josua Braun, Channel Account Manager bei StorageCraft, die neue Zusammenarbeit von StorageCraft und ALSO.