In knapp einem Jahr, ab dem 25. Mai 2018, ist die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) europaweit anzuwenden und bringt weitreichende Auswirkungen mit sich. Die Verordnung ist ein wichtiger und notwendiger Schritt in der zunehmend digitalisierten Welt und wird für einen besseren Schutz der Daten von Bürgerinnen und Bürgern sorgen. Für Unternehmen, welche personenbezogene Daten erfassen oder verarbeiten, bedeutet die DSGVO vor allem mehr Verantwortung und bei Missachtung hohe Strafen.

Von der Verordnung betroffen sind grundsätzlich alle Unternehmen und Organisationen, welche mit personenbezogenen Daten arbeiten. Das beginnt bei der Verwaltung von Kundendaten bis hin zu Lieferanten- und Mitarbeiterdaten. Die Verordnung nimmt somit große Konzerne ebenso in die Pflicht wie auch Klein- und Mittelbetriebe. Durch sie werden zum einen die Nutzerrechte wesentlich gestärkt. So müssen beispielsweise Unternehmen vor der digitalen Kontaktaufnahme mit Personen, die keine Kunden sind bzw. waren, deren Zustimmung einholen. Diese muss "unmissverständlich und freiwillig durch eine aktive Handlung" erfolgen. "Vorausgewählte Häkchen bei Formularen, die eine Kontaktaufnahme erlauben, oder ‚stille‘ Zustimmungen, versteckt in den AGBs, sind ebenfalls nicht mehr gültig", erklärt Anton Jenzer, der sich schon seit Beginn an mit der DSGVO beschäftigt.