Retarus baut seine E-Mail-Security-Services weiter aus und stellt ab sofort einen leistungsstärkeren Phishing-Filter sowie das neue Suchportal E-Mail Live Search bereit. Mit Retarus E-Mail Security sollen Unternehmen im Rahmen eines ganzheitlichen Sicherheitskonzepts somit die Kategorien "Protection", "Detection" und "Response" mit einer Lösung abdecken können. Bereits im Januar hat Retarus die Technologie Patient Zero Detection vorgestellt, durch die sich Malware in E-Mails auch dann noch identifizieren lässt, wenn die Nachrichten bereits zugestellt wurden.

Schutz vor Phishing-Attacken

Im Bereich "Protection" ergänzt Retarus sein E-Mail-Security-Portfolio ab sofort um einen weiteren Phishing-Filter, mit dem E-Mails, die unseriöse Links enthalten, erst gar nicht in das Postfach des Mitarbeiters gelangen. Die neue Technologie erweitert den bewährten Mehrfach-Virenscan sowie die bestehenden Antispam-Filtermechanismen der Retarus-Dienste. Sie durchsucht eingehende E-Mails in Echtzeit nach möglichen Phishing-Versuchen und greift dabei für eine optimale Erkennungsrate auf mehrere Datenbanken zurück. Die Filterregeln werden kontinuierlich ergänzt und stets auf dem aktuellsten Stand gehalten. Je nach Konfiguration werden Phishing-Mails automatisch in die Quarantäne verschoben oder direkt gelöscht.