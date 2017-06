Eine Alarmierung im Falle von sämtlichen erkannten TOR-Aktivitäten ist ebenso empfehlenswert. The Onion Router (TOR) ist kein Tool, das für gewöhnlich in Unternehmen verwendet wird und ist oft ein Indikator dafür, dass jemand versucht, seinen Standort und seine Aktivitäten zu verbergen. TOR-Aktivitäten sind oft ein Grund, um einem möglichen schädlichen Verhalten auf den Grund zu gehen. Durch die Einteilung des Verhaltens von Angreifern je nach Bedrohungslevel und Wahrscheinlichkeit können schnell Hosts für eine Reaktion priorisiert werden. Hierzu werden Schwellenwerten für E-Mail-Benachrichtigungen bestimmt.

Was kommt als nächstes?

Dies war nur einer von vielen weiteren Angriffen, die kommen werden, warnt Vectra. Diese Angriffe haben unterschiedliche Namen und verwenden unterschiedliche Exploits. Was sich aber nicht ändert, ist die Art der Angriffe und ihr Verhalten. "Während wir nicht wissen, was genau der nächste große Angriff sein wird und wann er stattfinden wird, wissen wir, dass wir bereit sein müssen. Unternehmen benötigen hierfür Unterstützung. Fortschritte in der künstlichen Intelligenz ermöglichen es, mittels neuer Technologie die Fähigkeiten der Sicherheitsteams zu erweitern. Die Sicherheitsbranche muss sich dahingehend orientieren, künftig das Verhalten des Angreifers in Echtzeit zu identifizieren", erklärte Gérard Bauer, Vice President EMEA bei Vectra Networks.