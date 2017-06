Auch die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO/GDPR) führt das Verschlüsseln personenbezogener Daten explizit als geeignete technische Maßnahme zum Schutz auf (Art. 32). Die Verordnung stellt Organisationen, die sensible Daten verschlüsseln und pseudonymisieren, ab dem 25. Mai 2018 einen Vorteil in Aussicht: Für sie entfällt laut Artikel 34, Absatz 3a die Pflicht, die betroffene Person im Falle einer Datenschutzverletzung zu informieren.

Beispiel 1: Forschung und Entwicklung in Technologieunternehmen

Bei Forschung und Entwicklung (F&E) fallen in Technologieunternehmen meist große Datenmengen an. Dieses geistige Eigentum ist entscheidend für den Geschäftserfolg. Gelangen die Informationen in die falschen Hände, kann das die Existenz eines Unternehmens bedrohen.